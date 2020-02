Tempo di cambiamento in casa Codacons, rinnovato il Coordinamento Provinciale

Tempo di cambiamenti all’interno di Codacons Lecce, dove, nel corso della riunione dei Responsabili delle sedi territoriali salentini, si è rinnovato il Coordinamento Provinciale e sono state attribuite le nuove funzioni.

Antonio Carpentieri avrà la funzione di Coordinatore Provinciale; Alessandra Cancelli sarà il suo vice; a coordinare le funzioni della segreteria sarà Maria Cordella. A fare parte del coordinamento, infine: Cinzia Coi; Luisa Carpentieri; Massimo Lorenzo; Marcello Ippolito e Cristian Marchello.

Volto nuovo anche per l’Ufficio Legale Provinciale con l’avvocato Pietro Mongelli che ne sarà il Coordinatore e Francesca Vergine segretario; il Responsabile dell’area amministrativa sarà Luisa Carpentieri; Cristian Marchello dell’area penale; Giorgio Frigoli dell’area tributaria e Cristian Sturdà.

Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), è un’associazione senza fini di lucro nata nel 1986 in difesa dei consumatori e dell’ambiente.

L’associazione per Statuto persegue la tutela, in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, “dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti, …nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi… L’Associazione, inoltre, tutela i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità perseguite dall’Associazione”.

Nello svolgimento della propria attività anche tramite l’utilizzo dello strumento giudiziario, il ruolo del Codacons è stato più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, che ha affermato la finalità di Ente para-pubblicistico dell’associazione.