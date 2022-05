Lecce, dal 16 maggio stop alle prenotazioni online per il rinnovo della Carta di Identità

“L’attenuarsi dell’emergenza pandemica ci consente di tornare al tradizionale sistema di accesso agli sportelli, sempre con le dovute cautele ai cittadini chiedo ancora una volta di avere pazienza, l’organico del settore è molto limitato rispetto alle necessità e possiamo evadere solo un numero ristretto di pratiche giornalmente. Nonostante ciò riusciamo ad andare incontro alle esigenze dei cittadini e di questo ringrazio il dirigente e i dipendenti del settore per l’impegno che quotidianamente profondono”, con queste parole il vicesindaco di Lecce e Assessore ai Servizi Demografici del Comune di Lecce, Sergio Signore, commenta il provvedimento di “Palazzo Carafa” con il quale, da lunedì 16 maggio non sarà più possibile prenotare online il proprio posto allo sportello anagrafe per avviare le pratiche – da svolgersi necessariamente in presenza – per il rinnovo della carta d’identità.

I cittadini potranno recarsi presso l’ufficio anagrafe negli orari di apertura. Considerate le note carenze di organico, a coloro che si recheranno, saranno distribuiti secondo l’ordine di arrivo numeri progressivi per l’accesso agli sportelli, per un numero massimo giornaliero rispetto alle pratiche che sarà possibile evadere.

Nonostante ciò restano validi gli appuntamenti prenotati finora tramite il sito istituzionale. Chi si è prenotato potrà recarsi presso l’ufficio anagrafe nella data e nell’orario fissato e accedere direttamente allo sportello.

Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e il martedì anche il pomeriggio dalle 15.15 alle 16.15.