Dall’1 marzo la nuova riorganizzazione dei punti vaccinali della Asl di Lecce

Tempo di novità per quel che riguarda la campagna di vaccinazione contro il coronavirus nel territorio salentino.

Dal primo marzo ci sarà una nuova riorganizzazione dei punti vaccinali di popolazione anticovid dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Rimarranno attivi gli hub di Campi Salentina, Martano, Gagliano del Capo, Nardò, Gallipoli e la Caserma Zappalà di Lecce.

Per gli over 12 la vaccinazione è ad accesso libero, senza prenotazione, per prime, seconde e terze dosi.

Le sedi e gli orari di apertura

Gagliano del Capo, Presidio territoriale di assistenza, ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 (ex Ospedale). Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Gallipoli, Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino. Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

Lecce, Caserma Zappalà, Via Massaglia – ingresso Viale Grassi. Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30

Campi Salentina, Presidio territoriale di assistenza, Via San Donaci (ex Ospedale)

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:30;

Martano, RSSA, Via Rita Levi Montalcini. Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Nardò, Ex Asilo, Via Beethoven. Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Il Museo Castromediano

Il Museo Castromediano di Lecce, come Punto vaccinale di popolazione, rimane aperto fino a sabato 26 febbraio. Da lunedì 28 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, esclusivamente per le vaccinazioni pediatriche (5-11 anni) a cui si accede con prenotazione o tramite i Pediatri di libera scelta.