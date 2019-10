Con il restyling di Piazza Ferrandi continuano i lavori di recupero delle periferie per ripopolare i quartieri desolati

Il benessere e il prestigio della città di Lecce passano anche dal recupero delle zone periferiche, in attuazione del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, Città ruraLe”, che intende dare nuova linfa a spazi pubblici desolati e costretti alla lontananza dagli abituali luoghi di aggregazione di centro città.

All’interno di questo orizzonte si collocano anche i lavori di restyling di Piazza Ferrandi a Borgo Piave, il cui avvio è previsto per la prossima settimana. Restituire alla piazza i suoi connotati di spazio pubblico e centro di ritrovo per residenti e visitatori è l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione, anche in virtù dei collegamenti che la pista ciclabile garantisce con Borgo San Ligorio e il centro città.

“Il lavoro di riqualificazione di alcuni dei nostri borghi è a buon punto – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Delli Noci. A dicembre consegneremo a Borgo San Nicola il suo parco – dotato di attrezzature per lo sport, un percorso pedonale e uno ciclabile, aree giochi per bimbi, un’area parcheggio per 14 auto, un impianto di illuminazione a led, un progetto che prevede la messa a dimora di alberi di alto fusto e il restauro della torre colombaia.

Abbiamo quasi concluso i lavori di riqualificazione della piazza di San Ligorio. Adesso, l’avvio di questi interventi a Borgo Piave arricchisce una visione di riqualificazione della città che intende rendere questi luoghi straordinari non solo più vivibili e decorosi per i residenti ma parte integrante dei circuiti turistici attraverso cui promuoverne e valorizzarne storia e peculiarità”.

L’intervento a Borgo Piave prevede la costituzione della piazza in forma rettangolare regolare, divisa da un asse che la ricongiunge alla viabilità carrabile ad essa perpendicolare. Due zone al lato della piazza saranno poi realizzate con pavimento in basolato di Soleto e saranno tanto a servizio della comunità quanto appannaggio di attività commerciali che saranno aperte nella zona delle residenze ERP (piano terra). Una serie di aiuole con essenze e arbusti tipici quali salvia, rosmarino e timo, completeranno l’opera, arricchita anche da cinque panchine e una illuminazione adeguata che consentirà di sottrarre Piazza Ferrandi agli angoli negletti cui finora è stata relegata per restituirla ammodernata e pronta a servizio della comunità.