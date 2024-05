Terminati i lavori di riqualificazione, Gallipoli riabbraccia Piazza Tellini

È stata inaugurata nella giornata di ieri a Gallipoli Piazza Tellini, una delle piazze principali della città, alla presenza del sindaco Stefano Minerva, dell’assessore delegato Riccardo Cuppone e degli altri amministratori comunali, insieme al sindaco del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, Alessio Sansò e gli assessori delegati.

Un progetto che ha riguardato la riqualificazione in continuità con quella che viene comunemente chiamata “Piazza del Monumento” a ridosso di viale Bovio, con relativa sistemazione della pavimentazione e degli arredi. Ad omaggiare la città, lo stemma gallipolino con il suo gallo al centro della piazza. Si conclude così la tranche di lavori che hanno interessato la zona .

Oltre all’entusiasmo delle classi, ad affiancare il sindaco in questo giorno di festa anche il presidente della Consulta civica, Felice Stasi e il parroco don Rosario Piazzolla che ha benedetto la piazza.

“C’è un tempo per seminare e c’è un tempo per raccogliere” ha detto il sindaco Minerva durante l’inaugurazione – “Ringrazio gli assessori che mi sono sempre accanto, dall’assessore Palumbo all’assessore Cuppone, sempre attenti alle esigenze della città e che hanno creduto in questo percorso. È facile criticare durante i lavori, chiediamo oggi di giudicare questo lavoro e di ricordare com’era la piazza prima, un pericolo per i passanti. Oggi, giornata dell’inaugurazione, è per noi un orgoglio, così come lo è lasciare un segno tangibile del nostro lavoro, segno indelebile della buona politica che abbiamo provato a portare nella nostra città”.

Ha aggiunto l’assessore Riccardo Cuppone, con delega ai Lavori Pubblici: “Abbiamo mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale, riqualificare le piazze centrali di Gallipoli che versavano in uno stato non decoroso. L’idea era quella di unire piazza Tellini e il piazzale di viale Bovio in un’ideale unica piazza anche il tratto di corso Roma a collegamento. Il progetto è stato complesso nella realizzazione con alcune difficoltà e sappiamo di aver arrecato disagio ma il risultato premia tutti”.