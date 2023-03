Lecce, approvato il progetto di riqualificazione di via Trinchese

Arriva l’approvazione del progetto di riqualificazione di via Trichese a Lecce. Proprio oggi, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo che interesserà il tratto di strada compreso tra Piazza Mazzini e via Cavallotti, a forte vocazione commerciale. Sono infatti 26 le attività commerciale che si trovano in quel tratto di strada, appena 150 metri.

Il progetto è stato redatto su incarico del settore Lavori Pubblici dall’architetto Anna Maria Sergi in collaborazione con il Laboratorio comunale per l’Accessibilità (le architette Dora Uricchio, Monica Bercigli e Francesca Raimondi).

Proprio via Trinchese, infatti, rientra nell’area pilota del progetto che ha visto come primo passo la rilevazione da parte del Laboratorio delle barriere architettoniche e degli elementi detrattori della accessibilità in collaborazione con le associazioni.

Il progetto di riqualificazione si concentrerà su quattro temi di percorrenza, sicurezza, comfort e rappresentatività. Per migliorare la percorrenza sarà rimossa la distinzione tra marciapiede e sede viaria, organizzando lo spazio in tre fasce: una dedicata ai pedoni ma percorribile dai mezzi di emergenza al bisogno; una fascia adiacente alle attività commerciali, dedicata alla sosta davanti alle vetrine; e una fascia attrezzata laterale in cui concentrare panchine e verde che non interferiranno con i flussi pedonali.

Per quanto riguarda la sicurezza, invece, progetto prevede interventi in corrispondenza delle aree di intersezione con accorgimenti atti a favorire la sicurezza pedonale. In termini di comfort, saranno realizzati quattro nuovi stalli per la sosta dei veicoli delle persone con disabilità nelle immediate vicinanze degli incroci con le strade aperte al traffico e saranno realizzate alcune isole di sosta. In termini di rappresentatività, la nuova Via Trinchese si raccorderà agli altri progetti di riqualificazione in corso sullo stesso asse, come il recupero delle aree contermini al Castello Carlo V, andando a comporre un contesto urbano il cui valore sarà immediatamente riconoscibile e i cui tratti caratteristici saranno uniformi.

“Con questo progetto sarà finalmente riconosciuto a via Trinchese il suo valore e la sua importanza – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – su questa strada pedonale tantissimi leccesi, salentini e turisti vivono le ore liete del tempo libero, dello shopping, del passeggio serale. Rimuovere da essa ogni barriera architettonica, dotarla di una pavimentazione idonea al contesto, di elementi di comfort e verde, di panchine e attrezzature farà felici tanti cittadini, leccesi e non solo