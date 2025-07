Verso una nuova era: Unisalento si appresta a eleggere la prof.ssa Aiello, prima Rettrice nella sua storia

Il Salento accademico è in fermento, con l’Università del Salento che si prepara a voltare una pagina storica. A seguito del ritiro della candidatura del Professor Luigi Melica, si delinea con sempre maggiore chiarezza la prospettiva dell’elezione della Prof.ssa Maria Antonietta Aiello a Rettrice, segnando un momento epocale per l’ateneo salentino. Sarà, infatti, la prima donna a ricoprire la carica di Magnifico Rettore nella storia di Unisalento.

La decisione del Professor Melica, già Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e candidato alla carica, arriva dopo un primo turno di votazioni che ha visto la Prof.ssa Aiello in vantaggio, seppur senza raggiungere la maggioranza assoluta necessaria per l’elezione al primo colpo. Al primo turno, la Prof.ssa Aiello ha ottenuto 338,269 voti ponderati, seguita dal Professor Melica con 278,660 voti e dal Professor Salvatore Rizzello con 137,955.

Il ritiro di Melica semplifica notevolmente il panorama elettorale, concentrando l’attenzione sulla figura della Prof.ssa Aiello e aprendo la strada a un secondo turno di votazioni (previsto per martedì 8 luglio 2025) che potrebbe consacrarla come leader dell’istituzione accademica per il prossimo sessennio 2025-2031.

La candidatura della Prof.ssa Aiello, già Prorettrice, è stata fin da subito caratterizzata da un programma incentrato sulla valorizzazione delle “persone” come pilastro dell’azione di governo dell’ateneo. Tra i suoi obiettivi dichiarati figurano il riconoscimento del merito, la pianificazione delle progressioni di carriera, un’attenta gestione delle risorse per il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, e una maggiore attenzione alla terza e persino una “quarta missione” legata alla sostenibilità e alla promozione della pace.

L’elezione di una Rettrice rappresenta un traguardo significativo non solo per Unisalento, ma per l’intero panorama universitario italiano. Negli ultimi anni, diverse importanti università italiane, come l’Università di Milano e l’Università di Padova, hanno eletto per la prima volta delle donne alla loro guida, segnando un progresso importante in termini di parità di genere e riconoscimento delle competenze femminili ai vertici delle istituzioni accademiche.

Con l’imminente elezione della Prof.ssa Aiello, Unisalento si appresta a inaugurare un nuovo capitolo, confidando che la sua leadership possa portare l’ateneo verso nuove sfide e successi, con un’attenzione rinnovata al benessere della comunità universitaria e al suo impatto sul territorio salentino.