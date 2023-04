Affetta da una grave malattia, Luna ha bisogno di una risonanza magnetica. L’appello per donare

Da sempre al fianco del suo padrone, Luna è una compagna inseparabile che, però, deve fare i conti con una dura realtà. A Luna, infatti, è stata diagnosticata una grave malattia dalla quale, per ora, non si sa come uscirà. Il suo padrone si è subito prodigato per portarla da un veterinario che l’ha visitata e ha diagnosticato una grave malattia.

Il prossimo passo necessario per Luna è quello di sottoporsi ad una risonanza magnetica, assolutamente fondamentale per stabilire come procedere. La risonanza magnetica, tuttavia, costa 400 euro, un costo alto per il padrone Luna che non può sostenere le spese.

L’appello è per una colletta, per aiutare Luna e il suo padrone. Per chi volesse aiutare, il numero da chiamare è 346 953 7000.