Disegni e colori per la Risonanza Magnetica: Polo Oncologico di Lecce, un ospedale a misura di bambino

L’umanizzazione degli ambienti ospedalieri è uno degli obiettivi dell’Associazione ‘Cuore e mani aperte’ OdV.

Colorare la Risonanza Magnetica del Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” di Lecce per favorire la distensione psicologica dei piccoli pazienti ospedalizzati che devono sottoporsi a questo esame strumentale è stato il dono fatto dall’Associazione di Don Gianni Mattia in collaborazione con il Lions Club Lecce Messapia di Lecce.

Nella mattinata di lunedì, presso l’Aula Magna del Polo Oncologico e in presenza del Direttore Generale di Asl Lecce, Rodolfo Rollo, del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, del presidente e del vice-presidente di “Cuore e mani aperte OdV”, Don Gianni Mattia e Franco Russo, del Presidente del Lions Club Lecce Messapia, Annamaria Crisigiovanni e del colonnello Filippo Nannelli, comandante del 61° Stormo dell’Aeroporto militare di Galatina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della donazione.

Non poteva mancare alla conferenza, la cartoonist e designer specializzata per ambienti sanitari, Sally Galotti, che ha realizzato un lavoro pittorico dalle caratteristiche tecniche dei materiali totalmente a norma e igienizzabili.

Le immagini e i colori sono stati ideati per l’accoglienza di tutti i ricoverati, dai più piccini ai più grandi. Una grande attenzione è riservata anche al benessere del personale sanitario.

“L’associazione Cuore e mani aperte, da sempre ha scelto di impegnarsi al fianco dei più fragili proprio quando la vita li mette alla prova e ne tempra il cuore e la forza. Ed è dai bambini che abbiamo imparato la lezione più importante di tutte. – ha dichiarato Don Gianni Mattia, presidente e fondatore dell’Associazione Cuore e mani aperte OdV che ha aggiunto – A noi adulti, infatti, capita che non si sappia come comportarsi davanti alla sofferenza. È come se in essa vedessimo riflesse le nostre mancanze e ce ne vergognassimo. Al contrario i bambini non sentono vergogna nella malattia o meglio non percepiscono i cambiamenti che la malattia comporta come mancanze di cui vergognarsi. Loro sorridono con fiducia a tutti coloro che hanno il coraggio di prenderli per mano. Accompagnarli nel corso del loro cammino è un onore e ci riempie il cuore di una forza che vuole farsi e riempire i loro occhi di meraviglia. Sostituire la paura che alle volte cala come velo sulla loro gioia con la magia, con quella luce che si accende nei loro occhi quando il loro mondo incantato diventa anche il nostro non può che essere motivo di gioia e di soddisfazione. Lo facciamo da anni con la clown terapia, la Bimbulanza, le Ludocarrozzine, il Sorrisinbus, il Magibus, mezzi preposti al trasporto dei nostri cuori preziosi con la speranza che i piccoli possano riempirci la vita con i loro sorrisi. Con l’esperienza maturata abbiamo capito quanto sia importante umanizzare quei luoghi che troppe volte sono testimoni di dolore e paure. E abbiamo scelto di farlo attraverso la pittura, perché in quelle forme e in quei colori si manifesta, cresce ed espande la fantasia dei nostri piccoli e con essa i loro sogni li proteggono. Ed è a tutela dei loro sogni il nostro impegno. L’ultima conquista è quella di questo progetto grafico per l’umanizzazione pittorica della Risonanza Magnetica del Polo Oncologico di Lecce.”.