Code e disagi per effettuare il tampone, svolta una riunione in Prefettura

A causa dei disagi determinatisi a causa delle attese nei pressi delle postazioni degli hub destinati alla esecuzione dei tamponi molecolari ed in particolare, nelle vicinanze della postazione di Via Caduti di Nassirya, presso il Palazzetto dello Sport, nella giornata di ieri si è svolta presso la Prefettura di Lecce una riunione convocata dal Prefetto Maria Rosa Trio, d’intesa con il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Lecce, Rodolfo Rollo e il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia, del Vice Comandante della Scuola di Cavalleria di Lecce, del Comandante della Polizia Locale di Lecce e del Sindaco di Maglie.

Nel corso dei lavori, finalizzati all’individuazione di nuove sedi nel territorio provinciale da destinare all’esecuzione di tamponi molecolari, è stata evidenziata l’opportunità di informare l’utenza che i siti attualmente operativi di Lecce e Taurisano sono destinati esclusivamente alle persone che, su esplicito invito dell’Asl o del medico curante devono effettuare il tampone.

Ciò al fine di evitare lunghe code e consentire un’efficace operatività delle équipe sanitarie impegnate nei centri.

Sarà dunque necessario, nell’attesa di attivare e potenziare le sedi destinate all’effettuazione dei tamponi, non recarsi senza convocazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale presso questi centri.

Come precisato dal Dipartimento di Prevenzione, allo stato attuale, i cittadini già risultati positivi con tamponi effettuati presso le farmacie o i laboratori di analisi, non necessitano di conferma con tampone molecolare, ma devono considerarsi in isolamento secondo le vigenti disposizioni.