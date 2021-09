Roberto Benigni e il Leone d’oro alla carriera: la dedica alla moglie una lezione di amore puro.

Roberto Benigni ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera durante la cerimonia inaugurale della 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Un premio più che meritato per uno dei volti del cinema italiano, tra i piú brillanti e, allo stesso tempo, allegri, genuini e spontanei, capace di far ridere, ma anche piangere, di far riflettere e sognare.

La dedica alla moglie Nicoletta, le parole piene d’amore

Dopo aver ritirato il suo premio, lo ha dedicato alle persone che più gli sono state vicine e che lo hanno aiutato a diventare il simbolo della gioia di lottare ogni giorno con la vita, per renderla piú felice. Inevitabile un ringraziamento alla persona piú importante della sua vita, la moglie Nicoletta Braschi, a cui ha riservato parole che sono una lezione di fiducia e di amore.

“In questo momento voglio dedicare un pensiero a Nicoletta Braschi, qui in sala. Abbiamo fatto tutto insieme per 40 anni, Ma come si fa a misurare il tempo in film? Io conosco solo una maniera per misurare il tempo: con te o senza di te” dice alla platea colmo di gioia.

“Ce lo dividiamo questo Leone, io mi prendo la coda, per farti vedere la mia gioia, la mia gioia scodinzolando e tu ti prendi il resto; soprattutto le ali sono tue, perché se nel lavoro qualche volta ho preso il volo è grazie a te, al tuo talento, al tuo mistero, al tuo fascino, alla tua bellezza, alla tua femminilità, al fatto di essere donna.”

Un messaggio che va al di là del ringraziamento per il premio, che spiega il suo successo e il fatto di essere lì davanti al mondo intero a poter condividere la sua felicità.

“Se qualcosa di bello e buono ho fatto nella mia vita è stato sempre attraversato dalla tua luce. Il nostro è stato un amore a prima vista, anzi ad eterna vista” conclude, trasmettendo così la sua personale esperienza e il suo straordinario esempio, di conquista di una bellissima vittoria.