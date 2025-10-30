Rosario Centonze eletto Presidente regionale degli Ordini dei dottori agronomi della Puglia

Rosario Centonze è stato eletto, all’unanimità, presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Puglia. Sarà in carica per il prossimo triennio (2025-2028).

Centonze, di San Cesario di Lecce, è tornato di recente alla guida dell’Ordine provinciale. «Questa elezione – dice il neopresidente – mi riempie di orgoglio. Sono particolarmente grato ai presidenti delle altre province per avermi affidato questo prestigioso incarico in un momento così delicato per l’agricoltura pugliese.

«Punteremo molto – preannuncia – sulla qualità dell’offerta formativa professionale, in considerazione del fatto che il dottore agronomo-dottore forestale moderno, inteso come colui che appartiene o si riferisce al nostro tempo, non si occupa solo di sistemi agrari o agro-alimentari, forestali, ma anche delle relazioni tra sistemi agroforestali e paesaggio. È una figura multidisciplinare che opera a favore delle aziende agricole, dei gestori pubblici e privati del territorio, dei gestori delle aree verdi, parchi e giardini, dei trasformatori dei prodotti agro-alimentari, dell’ambiente. Vorrei sottolineare che – aggiunge il presidente – proprio in questo periodo storico, occorre un professionista che sappia integrare etica e professione, in un percorso che costruisca la sua identità e la leghi fortemente alla sua comunità di riferimento».