Rotary Club Tricase – Capo di Leuca: subito al via “Ti Ascolto”, il servizio gratuito per il supporto psico-emotivo alle famiglie

Al via il servizio gratuito “Ti Ascolto” attivato dal Rotary Club Tricase – Capo di Leuca e realizzato in collaborazione con un team di esperti guidato dal dr. Gianni Scarascia.

“Fai parlare il tuo silenzio…Ti Ascolto” il service, voluto dal Rotary Club Tricase – Capo di Leuca presieduto dalla d,ssa Luigia Morciano, mette a disposizione un team di professionisti che svolgerà un’attività di supporto alle famiglie affinché possano essere accompagnate in un percorso che faciliti l’elaborazione della rivoluzione emotiva sopraggiunta all’improvviso a causa del distanziamento sociale imposto per il contenimento del contagio da coronavirus.

“Ti Ascolto”, una presenza che rassicura

Il Servizio di Consultazione gratuito “Ti Ascolto” garantirà uno spazio privilegiato affiancando le famiglie anche in termini di supporto alla genitorialità nelle varie situazioni potenzialmente problematiche di crisi e di sostegno dell’età evolutiva. Ma non solo. Molto importante sarà il sostegno alle famiglie che vivono in questo momento ulteriore disagio perché hanno da affrontare anche problemi legati a malattie rare. “Malati fragili che richiedono grandi energie e grande conforto” ha tenuto a precisare la dottoressa Luigia Morciano, Pediatra e Genetista Responsabile Malattie Rare presso l’A.O. Card. Panico di Tricase e presidente del Rotary Club Tricase – Capo di Leuca.

Il team a disposizione del progetto sociale “Ti Ascolto” sarà guidato dal dr.Giovanni Scarascia, esperto in situazioni di disagio correlate a conflitti.

Il team risponderà ai contatti 324 0439156 – progettotiascolto@gmail.com – Skype

“La cultura di un popolo si misura anche dalla capacità di affrontare e superare momenti deboli, momenti critici e quindi sull’ottimizzazione e valorizzazione del concetto di resilienza – ha dichiarato la d.ssa Morciano – Quella stessa “resilienza” che il progetto intende diffondere attraverso il ricorso a strumenti idonei per razionalizzare dubbi, ansie, timori, strumenti per costruire progettualità in un particolare momento storico in cui tutto non sembra più perseguibile e realizzabile”.

“Il progetto – conclude il dr. Scarascia – nasce per aiutare ad accompagnare le emozioni del nostro prossimo, mettendoci al servizio delle necessità di cui possiamo occuparci, aprendo uno spazio virtuale in cui ci si può parlare o incontrare, dividere e condividere. Attraversare questo tempo che separa quello che eravamo da quello che saremo. Occorrerà trovare nuove forme, nuove energie, nuovi legami. Dare spazio e voce a quel silenzio a cui a volte la paura costringe.”

Rotary Club Tricase – Capo di Leuca si mette, dunque, a disposizione della comunità per condividere il progetto “Ti Ascolto” e trasformare l’attuale grande problema in un’occasione di vicinanza, per ricostruire un futuro più sereno per tutti.