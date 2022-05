Rotatoria tra via Bonifacio e via delle Anime, monta la protesta dei residenti. L’intervento del Mrs

‘La nuova rotatoria tra via Bernardino Bonifacio e via delle Anime nei pressi di Viale della Repubblica crea parecchi problemi soprattutto ai mezzi commerciali che non riescono più a fare manovra in uno spazio importante per la viabilità di tutta la zona. Spesso sono costretti a salire sui cordoli per assecondare un raggio di curvatura che non è assecondato dalla strana forma della rotatoria stessa. Per non parlare poi di qualche sfortunato autista che se per errore sale su quei cordoli passa la brutta avventura di non poterne più uscire ed è costretto addirittura a chiamare il carro-attrezzi per liberarsi. E del fatto che quello spazio urbano è percorso quotidianamente anche da mezzi pubblici quali bus e mezzi pesanti di soccorso dei Vigili del Fuoco. E senza dimenticare che nelle vicinanze ci sono attività commerciali e che quindi bisogna consentire ai fornitori il carico e scarico delle merci!”. Scende in campo al fianco dei cittadini residenti Giancarlo Capoccia, coordinatore cittadino leccese del Movimento Regione Salento.

Quotidiane sono le scene di empasse della mobilità urbana, dicono i cittadini. E il Mrs chiede la rimodulazione della rotatoria di via Bernardino Bonifacio a Lecce e il ripristino della sicurezza stradale mediante il livellamento della sede stradale deformata a causa della presenza di radici. Nel frattempo è stata inviata una lettera dettagliata, correlata da una base progettuale comprensiva delle proposte di rimodulazione della nuova rotatoria, al Comune di Lecce.