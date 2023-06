Pronta la nuova rotatoria sulla via di Fondone. Completata la viabilità di raccordo alla Tangenziale

Realizzata in poco tempo un’altra grande rotatoria che funge da cerniera tra via De Mura e la via vecchia San Cataldo, detta di Fondone. L’infrastruttura stradale serve da raccordo, in ingresso e in uscita, tra la città e la tangenziale.

Si tratta di un percorso strategico, attraversato da migliaia di autovetture ogni giorno, specie d’estate, perché interessato al raggiungimento delle marine leccesi e delle località balneari più vicine al capoluogo.

Adesso sono due le grandi rotatorie nell’arco di appena 200 metri, separate solo dal ponte che cavalca la tangenziale, superato il quale ci si collega, grazie ad una nuova bretella, alla strada provinciale per Merine-Strudà-Vernole, già interessata dai lavori della cosiddetta Regionale 8 che ha messo in sicurezza oltre 10 km lungo la dorsale adriatica che collega Lecce con le marine di Melendugno e di Otranto.

La nuova viabilità consente di intercettare e scoprire splendidi scorci di campagna leccese, dove si può andare tranquillamente anche in bicicletta.