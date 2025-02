Fim Cisl cresce nei consensi alla Cnh Industrial di Lecce: “un segnale di fiducia dai lavoratori”

La Fim Cisl ha ottenuto un importante successo alle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (Rsa) presso lo stabilimento Cnh Industrial di Lecce. L’organizzazione sindacale ha incrementato il numero dei propri rappresentanti, passando da tre a quattro, diventando così la prima forza sindacale all’interno della fabbrica. Questo risultato rappresenta un chiaro segnale di fiducia da parte dei lavoratori nei confronti della Fim Cisl e del suo impegno nella tutela dei loro diritti.

In un contesto sindacale complesso e caratterizzato da tensioni, la Fim Cisl ha saputo distinguersi per la propria capacità di ascolto e di rappresentanza dei lavoratori. La conquista di quattro Rsa, di cui tre operai e un impiegato, è il frutto di un lavoro costante e di una strategia mirata, che ha messo al centro le esigenze e le istanze dei metalmeccanici leccesi.

La Cnh è un’azienda leader globale nel settore dei capital goods, con un’ampia gamma di prodotti che spaziano dalle macchine agricole ai veicoli commerciali. In questo contesto, la presenza di una rappresentanza sindacale forte e coesa come la Fim Cisl è fondamentale per garantire un dialogo costruttivo con l’azienda e per affrontare le sfide del mercato tutelando al contempo i diritti dei lavoratori.

Dichiarazioni

“Ringrazio di cuore la neoeletta RSA e il gruppo dirigente che sarà chiamato a guidare una nuova stagione di protagonismo sindacale”, ha dichiarato Michele Tamburrano, Segretario Generale Fim Puglia. “La Fim Cisl si propone di mettere ogni lavoratore al centro del proprio progetto, promuovendo un dialogo costruttivo e un confronto costante con l’azienda”.

“Un sentito ringraziamento va alla commissione elettorale per il lavoro svolto e a tutti gli iscritti”, ha aggiunto Maurizio Longo, Segretario Fim Puglia. “Il loro sostegno è stato fondamentale per raggiungere questo straordinario risultato. La Fim Cisl di Lecce è pronta a continuare il proprio cammino, rafforzando la propria presenza e il proprio impegno a favore dei metalmeccanici, per un futuro all’insegna della partecipazione e del benessere collettivo”.

Il risultato ottenuto dalla Fim Cisl alla Cnh Industrial di Lecce rappresenta un importante segnale di fiducia da parte dei lavoratori e un riconoscimento del lavoro svolto dall’organizzazione sindacale sul territorio.