Giostra per San San Valentino promessa e mai installata. A Ruffano scoppia la polemica

Ipotizzano un vero e proprio danno di immagine per la città gli esponenti dell’opposizione consiliare di Ruffano. E promettono battaglia. Pazienza che oggetto del contendere sia l’ epilogo della festa di San Valentino, festa degli innamorati. Galeotta fu la giostra promessa per i festeggiamenti del 14 febbraio scorso.

A Ruffano monta dunque la polemica, dicevamo. L’amministrazione, nell’ alveo delle iniziative in favore del santo dell’amore e degli innamorati, aveva promesso insieme all’ addobbo delle vie della città anche l’istallazione di una giostra che aveva attirato l’attenzione di tanti salentini.

A detta dei consiglieri di opposizione, tuttavia, sono stati in tanti i turisti giunti per l’occasione a rimanere delusi dal fatto che della giostra promessa e pubblicizzata a Ruffano non c’ era nemmeno l’ombra. Cause di forza maggiore hanno impedito l’installazione dell’ attrazione e in molti se ne sono tornati a casa delusi.

‘Sara stato un anticipo del Pesce di Aprile?‘ si chiedono maliziosamente dall’ opposizione. E poi parte giù un attacco a testa bassa: ‘Non più tardi di 10 giorni fa, sui canali ufficiali del comune di Ruffano veniva pubblicizzata la notizia dei prossimi preparativi per la festività di San Valentino. In particolare, veniva enfatizzata la presenza di una meravigliosa giostra a cavalli a due piani, pensata per attrarre molti concittadini e visitatori dei paesi limitrofi al nostro centro storico per scattare la foto di routine. Il post è stato condiviso da diversi amministratori e su varie pagine Facebook, oltre che su testate giornalistiche locali. Tuttavia, ad oggi, nonostante l’approvazione di una delibera e la spesa di importanti risorse economiche, non è chiaro perché la giostra promessa non sia stata installata a Ruffano. Nessuno, nemmeno il gestore della pagina Facebook, ha fornito spiegazioni sulla mancata realizzazione di quanto promesso, causando disagi a chi si attendeva di trovare la giostra e si è dovuto accontentare di un semplice cuore. Qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di promesse pubblicizzate e non mantenute, e valutare se ciò abbia causato danni per i quali rendere conto. La correttezza avrebbe richiesto di comunicare tempestivamente l’assenza della magnifica giostra’.