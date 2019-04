Largo ai bimbi, sabato a Castri l’inaugurazione della ludoteca comunale

A Castri di Lecce arriva un risultato che farà contenti tutti i bambini, ma non solo. Sabato 6 aprile, alle ore 19:00 sarà inaugurata la nuova ludoteca comunale in Via Alcide De Gasperi che sarà a disposizione dei piccoli abitanti del comune salentino. Un traguardo importante che porta con sé un’altra vittoria: la riqualificazione di un edificio abbandonato dagli anni 80.

Tutto è partito a novembre 2017, quando il progetto di riqualificazione è stato approvato per u importo complessivo di 695mila euro. È stato il comune di Castri di Lecce a inoltrare il progetto come ente facente parte dell’Ambito di Martano. La Regione Puglia non ha tardato a concedere i contributi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sanitari di enti pubblici. Dopo l’inaugurazione di questo weekend, sarà aperto un bando per affidare la gestione della struttura, un traguardo importante che permetterà ai bambini di interagire tra di loro in un contesto del tutto diverso da quello scolastico e da quello familiare, più libero e dove la creatività è al centro delle attività.

Un successo doppio che non può che destare la soddisfazione del sindaco Andrea De Pascali per la realizzazione di un progetto che raggiunge due obiettivi differenti. Da un lato, il vecchio dell’edificio noto come ex-centro anziani potrà avere nuova vita e accogliere i bambini in un ambiente nuovo e all’avanguardia. Dall’altro lato, la comunità avrà a disposizione un servizio che permetterà ai piccoli di avere uno spazio ricreativo tutto loro.