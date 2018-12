Dopo le spese natalizie, si attendono i saldi d’inverno 2019. In Puglia si parte il 5 gennaio

Il Natale 2018 è passato con la sua magia, ma soprattutto con la corsa ai regali. Le tasche e i portafogli si sono svuotati per strappare un sorriso ai nostri cari, ma soprattutto ai bambini.

Dopo aver pensato agli altri, è normale aver voglia di pensare un po’ a se stessi e regalarsi quel maglioncino che ammicca dalla vetrina del centro o quella borsa inseguita da tempo. Ma per concerdersi qualche “lusso”, buonsenso vuole che si aspettino i saldi.

Gli sconti invernali stanno per partire e, regione per regione, la corsa allo shopping ha una data diversa.

Qui, nel Tacco d’Italia, si parte dal via il 5 Gennaio 2019. Soltanto qualcuno, come la Basilicata e la Valle d’Aosta, anticipa ai primi giorni del mese che sta per iniziare.

La fine dei saldi è stabilita per la nostra regione, come per quasi tutte le altre, il 28 febbraio. Unica eccezione per la Liguria e il Trentino Alto Adige che chiuderanno il 18 Febbraio e per il Friuli Venezia Giulia che allunga fino al 31 marzo.

Gli esercizi commerciali, archiviata la parentesi natalizia, si stanno preparando. E anche i clienti, tra quelli più accaniti e quelli più disincantati.