Caro carburanti nel Salento, il Presidente Tarantino scrive alla Guardia di Finanza

L’impennata dei prezzi dei carburanti non risparmia il Salento, innescando una reazione decisa dalle istituzioni locali. Il Presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, è intervenuto ufficialmente sulla questione con una nota indirizzata al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Colonnello Stefano Ciotti.

Al centro della segnalazione, la necessità di monitorare con estrema attenzione le dinamiche dei prezzi alla pompa, che negli ultimi giorni hanno mostrato variazioni preoccupanti per il portafoglio dei cittadini.

L’allarme dei sindaci e il problema degli organici

L’iniziativa di Tarantino nasce dal grido d’allarme lanciato da numerosi amministratori locali. Molti Comuni salentini, infatti, si trovano nell’impossibilità di effettuare controlli capillari a causa del sottodimensionamento degli organici della Polizia Municipale: “Sempre più amministratori locali continuano a manifestarci difficoltà nelle operazioni di vigilanza sul territorio”, spiega Tarantino. “Si tratta di una criticità ulteriore in un contesto di aumento del costo della vita che incide sensibilmente sui bilanci di famiglie e imprese”.

Richiesta di controlli mirati ai distributori

Non potendo contare pienamente sulle forze di polizia locale per questo specifico monitoraggio, la Provincia punta sulla competenza tecnica e l’autorità delle Fiamme Gialle. Nella nota, il Presidente richiede esplicitamente un rafforzamento delle attività di vigilanza presso i distributori; il contrasto a eventuali pratiche scorrette o fraudolente e na maggiore trasparenza nella comunicazione dei prezzi al pubblico.

Tutela del mercato e dei consumatori

L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire speculazioni ingiustificate, dall’altro rassicurare una popolazione già provata dall’inflazione. Secondo Tarantino, l’intervento della Guardia di Finanza è l’unico strumento in grado di garantire condizioni di trasparenza e correttezza nel settore petrolifero locale.

“Sono certo che in tal modo si potrà contribuire a offrire maggiori rassicurazioni nei confronti della cittadinanza”, conclude la nota del Presidente, ribadendo l’impegno della Provincia nel monitorare la situazione economica del territorio salentino.