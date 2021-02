Salento CineLab è anche a Nardò, l’Amministrazione aderisce al progetto della Fondazione di Comunità del Salento

Salento CineLab è anche a Nardò. L’amministrazione comunale, infatti, con una delibera di giunta di pochi giorni fa, ha aderito al progetto promosso dalla Fondazione di Comunità del Salento. Si tratta di un percorso formativo per giovanissimi finalizzato all’apprendimento delle tecniche di preparazione di un video. Una iniziativa che rientra nell’ambito dell’avviso della Regione Puglia “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”.

Il progetto

Nello specifico, si tratta di un percorso itinerante rivolto a un massimo di 45 minorenni e dislocato tra Lecce, Nardò e Tricase. I giovani selezionati frequenteranno un corso di 300 ore formative (per area di riferimento, quindi 900 complessive), suddivise tra teoria (100 ore) e pratica (200 ore), in cui apprenderanno le tecniche preparatorie ed esecutive per la realizzazione di un video. Nel corso delle lezioni si affronteranno aspetti attinenti alla comunicazione visiva, allo studio di un concept, alle regole fotografiche applicate al video, alle tecniche di ripresa e relative strumentazioni e alle tecniche di montaggio e postproduzione. Al temine del corso i ragazzi saranno in grado di realizzare cortometraggi, spot, videoclip, reportage, documentari e docufilm. Sarà data loro libertà di sperimentare, durante la fase pratica, le varie tecniche e nozioni apprese in forma teorica e sarà chiesto loro di realizzare dei cortometraggi che abbiano come soggetto il racconto del territorio, con accento sulla cultura della legalità, dell’antimafia, del vivere in comunità. Il miglior cortometraggio verrà premiato con una borsa di studio e la possibilità di espandere il proprio lavoro in un progetto più ampio come un film o un docu-film.

Il progetto è legato al Festival Cinemadamare 2020, importante rassegna internazionale itinerante. Tutti i partecipanti al corso prenderanno parte ai workshop organizzati durante la tappa leccese di Cinemadamare e avranno la possibilità di vivere a contatto e confrontarsi con altri giovani video maker provenienti da ogni parte del mondo.

Tutte le informazioni, il testo dell’avviso di selezione e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito della Fondazione di Comunità del Salento al link . I percorsi sono riservati agli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, sono gratuiti e inizieranno entro il mese di aprile. La selezione verterà essenzialmente sui criteri dell’attitudine alle tematiche dell’avviso, della motivazione individuale, della disponibilità e capacità personali.