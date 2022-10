Il Salento ‘indenne” da brucellosi bovina e ovicaprina, premiata l’attività dei Servizi Veterinari della Asl

Riconosciuto alla provincia di Lecce lo stato di ‘indennità da brucellosi’ bovina e ovicaprina: premiata l’attività dei Servizi Veterinari di Sanità Animale della ASL Lecce

Il Regolamento 14/07/2022 n. 2022/1218/UE ha inserito la Provincia di Lecce tra le zone geografiche indenni da brucellosi ovicaprina (la famigerata “febbre maltese” dell’uomo).

La brucellosi ha rappresentato per decenni un flagello per le popolazioni del Salento, questo risultato rappresenta quindi un rilevante traguardo per la sicurezza alimentare e per l’economia dei prodotti lattiero caseari della nostra provincia.

Il Regolamento ne aveva peraltro già stabilito lo stato di provincia indenne da brucellosi bovina e bufalina.

Viene così riconosciuta e premiata l’attività dei Servizi Veterinari di Sanità Animale della Asl di Lecce che, nel corso degli ultimi anni, hanno effettuato centinaia di migliaia di controlli clinici e sierologici su tutti i bovini, gli ovini e i caprini allevati sul territorio, identificando individualmente tutti gli animali e registrando i dati di ogni controllo sul Sistema Informativo Veterinario.

Questa prassi, oltre a valorizzare il patrimonio zootecnico della provincia e le relative filiere produttive, offre una maggiore garanzia di sicurezza alimentare per il consumatore e si colloca come importante tassello in una visione One Health della Sanità Pubblica.

Il principale compito dei Servizi Veterinari di Sanità Animale è difatti la lotta alle malattie trasmissibili tra gli animali e da questi all’uomo, anche attraverso la filiera alimentare.

Rimane fondamentale il comportamento del cittadino-consumatore che deve, con oculatezza, acquistare i prodotti alimentari, conservati in modo proprio al momento della vendita, attraverso filiere di produzione riconosciute: è un dovere civico comunicare agli Uffici del Dipartimento di Prevenzione di “Via Miglietta”, qualsiasi anomalia si rilevi sia sui prodotti acquistati sia sullo stato igienico sanitario dei punti vendita.