Distribuiscono pane a Ferragosto, Salento Rinasce e Pronto Soccorso dei Poveri aiutano i più bisognosi

In una giornata di festa che di solito si passa con amici e parenti, tra cibo e ricette tradizionali, non tutti sono così fortunati. La povertà non va in vacanza, e nemmeno la solitudine. Proprio nella giornata di oggi, per il Ferragosto 2019 a scendere in campo al fianco dei più bisognosi è stata l’Associazione Salento Rinasce che ha distribuito 300 panini a persone anziane e a senza tetto sparse su tutto il territorio salentino.

Altri 100 panini, invece, sono stati donati all’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri, che, guidata dal presidente Tommaso Prima, da sempre si occupa dei più bisognosi. Ed anche oggi, tante famiglie sono state aiutate.

A supporto degli anziani che molto spesso sono soli e abbandonati al loro destino, si schiera il presidente dell’Associazione Salento Rinasce, Raffaele Longo: “La povertà non va in vacanza, chi affronta difficoltà specie in questo periodo estivo hanno bisogno di vicinanza, noi nonostante le numerose difficoltà stiamo cercando di essere vicini alle tante persone anziane sole”.

E l’appello è direttamente a tutti quelli che possono e vogliono fare qualcosa per chi è meno fortunato. Chiunque volesse donare integratori di Sali Minerali o confezioni di acqua da distribuire a senza tetto o persone anziane per far fronte a queste giornate di caldo può chiamare il 327/5855754.”