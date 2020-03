Salento Rinasce contro l’emergenza coronavirus, attivato il servizio a domicilio a misura di anziano

In un periodo di piena emergenza sanitaria, ognuno deve fare la sua parte e cercare di aiutare come può. Il coronavirus sta mettendo a rischio soprattutto le persone più anziane di tutta Italia che non sempre sono in grado di fare fronte ad un periodo di quarantena. Non sono poche le persone anziane che rimangono da solo e per loro fare fronte all’emergenza coronavirus è ancora più difficile.

Per tutte quelle persone che non hanno nessuno a cui rivolgersi, ci pensa Salento Rinasce che scende in campo per la tutela e il benessere delle persone anziane. Vista l’emergenza covid-19, infatti, l’associazione salentina è pronta ad attivare il servizio di spesa a domicilio per le persone anziane sole.

A questo servizio si aggiunge anche quello di consegna a casa dei farmaci “Te lo Ritiro io il medicinale”. Entrambi i servizi sono pensati per tutti gli anziani che si trovano completamente da soli, quei casi estremi non si ha nessun altro a cui rivolgersi.

“In questo momento di emergenza – ha dichiarato il presidente di Salento Rinasce Raffaele Longo – è importante collaborare tutti. Non possiamo lasciare sole le persone anziane che sono, come si è visto fino ad ora, i soggetti più a rischio. Per questo motivo abbiamo deciso, insieme al direttivo, di attivare questo servizio rivolto principalmente alle persone che vivono da sole”.