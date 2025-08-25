A Salice Salentino va in scena Salicomix, l’evento dedicato al fumetto e alla cultura pop

E’ in programma il 30 e il 31 agosto a Salice Salentino, Salicomix, il grande evento dedicato al fumetto, all’animazione, alla cultura pop e all’intrattenimento, in

Patrocinato da Provincia di Lecce, Regione Puglia, Rai Puglia, e con Rai Radio Kids come media partner ufficiale, Salicomix è organizzato dal Comune di Salice Salentino e dalle associazioni Proloco e Salic’è, in sinergia con importanti istituzioni culturali e accademiche come l’Università del Salento, l’Accademia delle Belle Arti, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, lo Studio Game of Thrones e la Scuola di Fumetto Lupiae di Lecce.

Quest’anno Salicomix si arricchisce di contenuti artistici, formativi ed esperienziali all’insegna della creatività e del divertimento per tutte le età.

Numerosi gli ospiti d’eccezione dell’edizione 2025, come Lorenzo Branchetti, attore, conduttore e performer, volto amatissimo della Melevisione nel ruolo del folletto Milo, Roberto Arduin, giornalista e autore radiofonico, conduttore di I Lunatici su Rai Radio 2, Federico Mele, fumettista e illustratore salentino.

Molto attesi anche i doppiatori di personaggi iconici del cinema, dell’animazione e delle serie TV, tra cui, Letizia Ciampa, voce di Hermione Granger (saga Harry Potter), Daenerys Targaryen (Il Trono di Spade), Bloom (Winx Club), Fabrizio Pucci, Wolverine (X-Men, Logan), Rick O’Connell (La mummia), Kingsley Shacklebolt (Harry Potter), Daniele Giuliani, Jon Snow (Il Trono di Spade), Kevin Swanson (2^ voce) ne I Griffin, Daryl (The Walking Dead, stagioni iniziali).