Rimasta incastra nella rete da calcio, una volpe viene salvata da morte certa. Ecco il video

Poteva finire male per la povera volpe, ma, per fortuna, non è stato così. Grazie all’intervento dei volontari del Nogra di Lecce e a quello dei Vigili del Fuoco, l’animale è stato liberato dalla rete in cui era rimasto incastrato. A darne notizia è stato Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti.

Sono stati due ragazzi a notare l’animale rimasto incastrato nella rete di una porta nel campo di calcio di Cavallino. Preoccupate che si trattasse di un cane, come spesso succede in queste situazioni, si sono avvicinate alla porta da calcio e hanno scoperto che in realtà non era l’amico a quattro zampe. Ad essere rimasto incastrata nella rete, infatti, era stata una volpe, che passando di lì, deve aver calcolato male le dimensioni della rete e non è più riuscita a muoversi liberamente.

Non sapendo come intervenire per non mettere ulteriormente in pericolo la vita del povero animale, i due ragazzi che l’hanno trovata hanno deciso di contattare i Vigili Urbani che a loro volta hanno contattato i volontari del Nogra di Lecce e i Vigili del Fuoco. Una volta sul posto, i soccorritori hanno subito notato le condizioni disperate della volpe che rischiava si soffocare a causa della rete intorno al collo.

È stato uno dei volontari a tagliare, con pazienza, la rete che faceva da cappio intorno al collo, utilizzando delle piccole forbici per evitare di ferire la volpe. Dopo essere stato liberato, l’animale è rimasto per alcuni minuti sul prato, immobile: infatti, tutto il tempo in cui era rimasto bloccato gli avevano fatto perdere la sensibilità alle zampe.

Per fortuna, dopo alcuni minuti, la volpe si è ripresa e si è allontanata dai suoi soccorritori: dopo pochi metri, si è girata verso di loro come a ringraziarli e poi si è dileguata.