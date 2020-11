Insediato il nuovo Vicario del Questore, Salvatore Barillaro prende il posto di Miriello

Nella giornata di oggi ha preso servizio presso la Questura di Lecce il nuovo Vicario del Questore, il 1° Dirigente della Polizia di Stato Salvatore Barillaro, proveniente da Potenza, dove ha ricoperto lo stesso incarico. Succede a Nicola Cosimo Damiano Miriello che lascia la “Capitale del Barocco” per altro incarico a Catanzaro.

53enne, calabrese, laureato in giurisprudenza, Barillaro fa il suo ingresso nella Polizia di Stato nel 1990, viene assegnato alla Questura di Catanzaro, all’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine. In quella sede, negli anni successivi, ricopre prima l’incarico di Vice Dirigente della Squadra Mobile, poi di Dirigente della Digos ed infine di Capo di Gabinetto. Trasferito a Bari, riveste le funzioni di responsabile della segreteria del Questore e in seguito quelle di Dirigente facente funzione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel 2002 è assegnato alla Questura di Napoli quale capo della segreteria tecnica del Questore, collaborando a tutti i progetti di più ampio respiro connessi alla sicurezza pubblica. I successivi incarichi di Capo di Gabinetto della Questura di Crotone e di dirigente del Commissariato di Lamezia Terme, precedono la promozione a Primo Dirigente della Polizia di Stato, conseguita il 1° gennaio 2010. Dirige quindi la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia e nel febbraio del 2013 viene trasferito a Roma dove è responsabile della II Divisione del 1° Reparto della Direzione Investigativa Antimafia a Roma, dove si occupa delle attività di indagini preventive sui fenomeni criminali ‘ndrangheta, camorra, mafie pugliesi e lucane, mafie straniere ed allogene. Negli anni successivi lavora alla Commissione per le ricompense per l’Italia Meridionale. È nominato Vicario del Questore di Cosenza e dal 2019 è Vicario del Questore a Potenza.

Nicola Cosimo Damiano Miriello invece lascia la Questura di Lecce per quella di Catanzaro, dove svolgerà altri incarichi, dopo aver collaborato con i Questori pro tempore a Lecce durante il periodo della realizzazione del punto di approdo in Italia del Gasdotto Tap presso il sito di San Basilio a San Foca quando numerosi erano i servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti in occasione delle manifestazioni di protesta inscenate dai movimenti costituitisi per contrastare l’opera. A lui il saluto del Questore, Andrea Valentino e di tutti i funzionari della Questura di Lecce.