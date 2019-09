La Samara challenge contagia anche il Salento, tanti avvistamenti della ragazza di The ring

Le vacanze sono quasi giunte al termine e per chi è da tanti mesi a casa, in attesa dell’inizio della scuola, o magari nelle lunghe pause da lavoro, non sempre sa come passare il tempo. Nelle sere d’estate, non è raro ritrovarsi con i propri amici per guardare un film, magari un horror che tenga tutti incollati allo schermo e svegli fino a notte fonda. A visione conclusa, poi, a tanti succede di essere suggestionati dai rumori dell’ambiente circostante, che quasi fanno credere di essere finiti nel film che hanno appena visto. Ma cosa succederebbe se non fossero solo suggestioni?

Da qualche giorno sul web, tra i ragazzi soprattutto, sta spopolando un nuovo gioco. La Samara challenge è la nuova sfida acchiappa click che sta spopolando tra i ragazzi, un po’ per ingannare il tempo, un po’ per avere visibilità. Il gioco è semplice e si basa su uno dei film cult del genere, The ring, il film horror uscito nel 2002 che ha tenuto col fiato sospeso generazioni di appassionati. E il Salento non poteva non prendere parte al gioco che ha fatto letteralmente impazzire il web.

Chi decide di partecipare al gioco, si traveste da Samara Morgan, la ragazza pallida, protagonista del film, per spaventare i passanti a notte fonda. Dei travestimenti fatti a regola d’arte che farebbero venire i brividi anche ai più coraggiosi. Il tutto filmato e postato sui social. Le vittime degli scherzi sono quasi sempre persone che passeggiano per le vie di varie città d’Italia e che si ritrovano davanti alla ragazza del famoso film, in un misto di stupore e paura. E non sono mancati gli avvistamenti nei comuni del Tacco d’Italia, dove la challenge ha trovato terreno fertile, soprattutto tra le nuove generazioni.

Da Surbo a Gallipoli, passando per Seclì, gli avvistamenti non sono di certo mancati. La scena è sempre la stessa: che sia a notte fonda o durante il giorno, una ragazza vestita di bianco, con i capelli che coprono il visto pallidissimo, si aggira per le strade delle città per spaventare i passanti.

E se a prima vista può sembrare solo una bravata fatta da ragazzi annoiati, i pericoli non mancano di certo. In molti casi, infatti, in giro per l’Italia, le vittime degli scherzi si sono poi vendicate sui ragazzi annoiati, arrivando addirittura ad alzare loro le mani.

(Screenshot tratto dal film The Ring, 2002)