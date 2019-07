Ombrellone, spiagge, cibo: ordina da bere e da mangiare con Sandrink

Immaginate di essere sdraiati sotto il vostro ombrellone, non importata se davanti ai bar dei lidi più in vista o sulla sabbia rovente di una spiaggia libera. Dal vostro lettino, la parola d’ordine è una sola: vacanza. Niente pensieri insomma, nemmeno fare la fila al bar per un bibita ghiacciata. Se siete in questo mood, da oggi c’è una novità per tutti i bagnanti a caccia del relax assoluto ed è Sandrink, l’app per ordinare da bere e da mangiare direttamente sotto l’ombrellone.

Come funziona l’app Sandrink

Sembra quasi un sogno, ma è realtà: niente più bisogno di rivestirsi in fretta per fare la fila al bar. L’applicazione tutta italiana porta il food delivery ad un livello successivo. Se già altre applicazioni dello stesso tipo hanno sperimentato un grosso successo nel corso degli anni, ordinare direttamente in spiaggia è il passo successivo. Dallo smartphone è infatti possibile consultare i menù dei bar più vicini e scegliere in tutta tranquillità la bevanda più rinfrescante o il piatto più gustoso. Al momento dell’ordine basta lasciare il proprio numero di cellulare e scegliere se pagare direttamente dall’app o alla consegna.

E dopo che l’ordine è accettato, il tanto desiderato cocktail arriva direttamente sulla spiaggia, senza muovere un dito. Novità assoluta, poi, è proprio la possibilità di ordinare anche da una spiaggia libera.

«Abbiamo sviluppato quest’app per i tanti utenti delle spiagge che sentivano il bisogno di un servizio come questo» racconta Dario Nobile, ideatore di Sandrink. «Oggi moltissime persone in spiaggia preferiscono bere un drink di qualità o un calice di vino ghiacciato appena uscito dal frigo, oppure mangiare un piatto di pasta appena fatto, piuttosto che improvvisare portandosi tutto dietro da casa come si faceva una volta».

Insomma se proprio non avete voglia di portare tutto quelle che serve da casa, né di fare la fila, niente più preoccupazioni.