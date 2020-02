Sanremo, archiviato il Festival sui social vince la lite tra Morgan e Bugo

Calato il sipario sull’edizione numero 70 del Festival di Sanremo, restano le ‘canzoni’ presentate sul palco del Teatro Ariston. Ora la parola passa alle classifiche dei singoli più scaricati o degli album più venduti, specchio di quanto siano stati apprezzati i brani in gara.

Se il ‘verdetto’ del pubblico conferma il podio della kermesse con Diodato, il 38enne di Taranto che con «Fai rumore» ha ‘incassato’ anche i premi della Critica “Mia Martini”, della Sala Stampa “Lucio Dalla” e il Premio Lunezia per il valore musical-letterario del pezzo, Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti indiscussi anche delle principali piattaforme di streaming, i social hanno un loro personale ‘vincitore’: Morgan.

La lite con Bugo e il boom di meme

«Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro: questo sono io» sono ‘canticchiate’ più delle parole originali di «Sincero» di cui nessuno, o quasi nessuno, ricorda il testo.

Persino Achille Lauro, che all’Ariston ha fatto discutere per le sue mise ‘teatrali’, ha raccontato ad una delle penne storiche del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, che il momento più figo del Festival è stato quando Bugo ha abbandonato il palco. Più della cover di Rolls Royce dei Ptn nella serata dei duetti.

Gli amanti del trash che avevano ‘esultato’ con la tutina, discusso per la ‘querelle’ tra Tiziano Ferro e Fiorello e ironizzato sul playback dei Ricchi e Poveri hanno assistito alla lite sapendo che quando accaduto sul palco avrebbe scritto una pagina che sarebbe passata alla gloria imperitura di Internet.

Una settimana dopo il colpo di scena ancora non si parla d’altro, tanto che sul web qualcuno ha lanciato la #morganbugochallenge, una sfida a colpi di meme.

C’è «Musica e Bugo scompare» cantata sulle note del pezzo di Elettra Lamborghini. C’è la Regina Elisabetta che mette al suo posto Meghan dicendole: “Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro”. C’è il biglietto di San Valentino con i versi ‘incriminati’. C’è persino Dante che ‘rimprovera’ Beatrice.

In questo tripudio di ironia non poteva mancare la ‘versione’ di Pasquale Zonno cuore dei Lesionati con Giampaolo Catalano Morelli che si è presentato allo Stadio di Via del Mare vestito da Morgan per chiedere Bugo dov’è?