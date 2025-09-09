Solennità dell’Esaltazione della Santa Croce Triduo e festa in Basilica. Preghiera, musica, e cultura

La Basilica di Santa Croce sarà il cuore pulsante di una intensa settimana di spiritualità e cultura dall’11 al 14 settembre, con il Triduo in onore della Santa Croce e la solenne festa domenicale.

Gli appuntamenti

Il Triduo della festa prenderà il via giovedì 11 settembre con la S. Messa delle 19al cui termine si esporrà straordinariamentela reliquia della Santa Croce.

Il 13 settembre, alla Santa Messa delle 19 parteciperanno le autorità locali e i sindaci dell’Associazione delle Città del Crocifisso.Nel corso della celebrazione, il presidente dell’associazione, dott. Giovanni Papasso, omaggerà la croce con una lampada votiva in segno di devozione. Questa celebrazione costituirà anche l’inizio ufficiale della ripresa delle attività delle pubbliche amministrazioni locali (Prefettura, Provincia e Comune di Lecce) dopo la pausa estiva.

Al termine della messa la reliquia e il Crocifisso verranno esposti sul sagrato della Basilica e riceveranno l’omaggio musicale della “Banda di Surbo”.

Alle 21, verrà offerta gratuitamente a chi si prenoterà, l’esperienza suggestiva de “I Misteri di Santa Croce”(prenotazione obbligatoria al n. 0832 1827289). Al termine, sempre in basilica, un concerto per violino.

Domenica 14 settembre sarà possibile visitare gratuitamente (prenotazione obbligatoria al n. 0832 1827289) la balconata della facciata della Basilica e, alle 19,vi sarà la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo emerito di Lecce, Michele Seccia, con la presenza dei Cavalieri e le dame del Santo Sepolcro. Al termine il Concerto per organo nell’ambito del Festival organistico del Salento.