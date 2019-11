“Lecce non si lega”… le sardine salentine pronte a scendere in piazza

Sembra passata un’eternità da quando quattro amici sono riusciti a radunare, in piazza Maggiore a Bologna, più di 15mila ‘sardine’ per lanciare un messaggio forte e chiaro a Matteo Salvini, impegnato al Paladozza per presentare la candidatura di Lucia Borgonzoni alla poltrona di presidente della regione Emilia Romagna. Poi il bis a Modena, dove 7.000 persone, sfidando la pioggia, si sono ritrovate in Piazza Grande. Sempre al grido di “Nessun insulto, nessun simbolo, nessun partito“.

A quel punto è stato impossibile fermare la “rivoluzione ittica”, spesso accompagnata dalle note di Bella Ciao. Il movimento partito dal basso si è diffuso a macchia d’olio e sono state tante le piazze che, in questi giorni, hanno ospitato i flash-mob, da Nord a Sud. Domenica,15 dicembre toccherà a Lecce ripetere l’esperimento, organizzando una manifestazione pacifica “senza bisogno di un comandante che ci lega” come si legge sulla pagina Facebook #SardineSalentine che sta coordinando l’evento.

“Partecipa anche tu al primo flash-mob ittico della storia salentina!” scrivono gli organizzatori citando Nelson Mandela “Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto”. L’obiettivo è ormai noto: quello di ‘reculare’ seimila manifestanti, grandi e piccini. Stretti come Sardine e tutti col sorriso anche nella location che sarà comunicata in un secondo momento.

Sarà sicuramente una bella prova di forza, visto che alle Europee la Lega di Salvini ha ottenuto un buon risultato nella capitale del barocco. Anzi, più che buono. In provincia di Lecce è stato il Carroccio è stato il primo partito ottenendo quasi il 27% dei voti (qui tutti i risultati).

Prima dell’appuntamento nel capoluogo salentino, è in programma il primo raduno nazionale delle sardine. In questo caso l’obiettivo è più ambizioso: riuscire a ‘stipare’ 100 mila persone al grido di “Roma non abbocca” in piazza San Giovanni. Non è stata certo scelta a caso, quella piazza, da sempre ‘rossa’, ha ospitato ad ottobre la manifestazione del centrodestra contro il governo.