Schiuse le prime uova di caretta caretta deposte in Salento, 13 tartarughe raggiungono il mare

Avevano deposto le uova nei primi giorni di luglio e oggi, a due mesi di distanza si registrano le prime nascite a Torre San Giovanni, Marina di Ugento, presso il Camping Riva di Ugento. Nella nottata appena trascorsa, infatti, si è conclusa la schiusa del primo nido Salentino della stagione, le prime 13 tartarughe hanno raggiunto il mare.

Il tutto ha preso il via nel corso della notte del 29 agosto, dopo un presidio di 55 giorni i primi due esemplari hanno fatto capolino dalla sabbia, seguiti da altre due nei due giorni successivi, poi più nulla.

Questa attività ridotta ha significato qualche problema all’interno del nido e nella nottata di ieri, dopo alcuni giorni dall’inizio, gli esperti del Centro di Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento hanno preso la decisione di svolgere un controllo all’interno del nido per scongiurare eventuali complicazioni. All’apertura la situazione è apparsa fin da subito evidente, molte uova deposte il 5 luglio scorso non sono risultate in vita, non vi era traccia di embrione all’interno e queste ostruivano il passaggio ai piccoli nati.

All’interno del nido durante le operazioni sono state recuperate 13 tartarughe pronte ad uscire bloccate da oltre 117 uova non sviluppate e tre uova in schiusa, che sono state riposizionate all’interno della camera del nido.

Le nuove nate sono state liberate e hanno raggiunto il mare e, tutto il materiale del nido, è stato prelevato e sarà analizzato per comprendere meglio quale sia stato il problema.

Le attività di monitoraggio continueranno nei prossimi giorni sul nido di Lido Marini, prossimi alla schiusa.