Di Maio saluta l’Università del Salento: parte il corso di Scienze della Cooperazione Internazionale al polo Onu di Brindisi

In un video di oltre cinque minuti, il presidente degli affari esteri e delle relazioni internazionali Luigi Di Maio ha porto i suoi saluti al Rettore Fabio Pollice, al Presidente del corso di laurea Daniele De Luca e al Sindaco della città di Brindisi, Riccardo Rossi, insieme alle direttrici della base logistica la dott.ssa Giovanna Ceglie e del deposito umanitario, dott.ssa Marta Laurienzo, per l’inaugurazione del nuovo corso di laurea magistrale in Scienze della cooperazione internazionale dell’Università del Salento, che si svolgerà presso Palazzo Nervegna, base operativa dell’Onu a Brindisi.

Specialisti della cooperazione allo sviluppo con competenze in ambito dei diritti umani, della sostenibilità e dei processi di peace-building e peace-support, questo l’obiettivo formativo del corso, con conoscenze avanzate in ambito economico, giuridico, storico-politico, politologico e sociologico ed un interesse verso i processi di sviluppo umano e sostenibile e di supporto ai processi di pace e di risoluzione dei conflitti, con riferimento maggiore al continente africano.

Brindisi: sede della base Onu e del prossimo G20

“Brindisi come luogo per la pace e la cooperazione, ma anche importante da un punto di vista scientifico poiché permetterà la formazione di coloro che potranno essere protagonisti su tanti scenari, per migliorare le condizioni di vita di tante popolazioni.” questo il commento da parte del sindaco della città, Riccardo Rossi, che continua “con la presenza della base Onu e dell’Università, la città diventa uno dei luoghi più importanti dove discutere di relazioni internazionali, geopolitica, di pace”.

Sarà proprio il capoluogo pugliese, infatti, ad ospitare prossimamente, nei giorni del 28, 29 e del 30 giugno, la riunione del G20 dedicata al ruolo della logistica nella preparazione e risposta alla pandemia da Covid-19 e a future crisi umanitarie e sanitarie.

Le parole di Di Maio

Oltre ai saluti e ai ringraziamenti rivolti a tutte le figure professionali che hanno contribuito alla nascita del nuovo corso, il ministro Di Maio ha fatto anche il punto della situazione, spiegando gli importanti progressi che sono stati fatti da parte del nostro Paese, nel contribuito in ambito internazionale, con la partecipazione a ben ventinove missioni Onu, e inoltre il sostanziale investimento fatto per rafforzare in ambito territoriale, la capacità e l’efficienza di tutte le risorse e gli strumenti a disposizione, soprattutto nel polo di Brindisi.

Poi si rivolge ai futuri studenti, sull’importanza delle figure professionali che verranno a formarsi spiegando “le difficoltà non mancheranno ma neppure le soddisfazioni, maturerete la consapevolezza di essere chiamati a dare un contributo sostanziale agli sforzi dell’Italia e della comunità internazionale, per costruire un avvenire di pace e di sviluppo”, concludendo con gli auguri finali di buon lavoro.