Sciopero del personale Fse, treni e autobus a rischio. Garantiti i servizi essenziali

Giornata di sciopero per i trasporti. A partire dalle ore 23.59 di venerdì 29 novembre a scioperare sarà il personale di Ferrovie del Sud Est per ragioni di natura politica. Ad indire la manifestazione è stata l’Unione Sindacale di Base (USB) che ha proclamato lo sciopero per le 24 ore successive alla data di inizio prevista.

A rischio, dunque, treni e autobus della compagnia ferroviaria, provocando disagi a tutti i viaggiatori e pendolari. Nonostante le 24 ore di sciopero previste, saranno garantiti i servizi essenziali in alcune fasce orarie di garanzia, dalle 5.00 alle 8.00 e dalle 12.30 alle 15.30, ai sensi della Legge del 17 giugno 1990 n. 146.

Lo sciopero indetto da Unione Sindacale di Base è generale ed è una protesta che arriva subito dopo il caso Ilva. Allo sciopero potranno aderire anche lavoratori di altri settori, ma è soprattutto nei trasporti che si attendono i maggiori disagi.

Allo scorso sciopero aziendale, ricorda il sindacato, del 14 maggio 2019 si è registrata una adesione da parte di FSE dello 0%.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090.