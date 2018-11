Giornalismo salentino in lutto: si è spento Rocco Toma, il fotografo gentile

Gentile, garbato, un gentiluomo d’altri tempi. Così viene descritto dai colleghi Rocco Toma, fotografo e storico collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno. Se ne è andato, questa mattina, a 56 anni, dopo aver raccontato con la sua inseparabile macchinetta fotografica tutti gli avvenimenti più importanti avvenuti in Salento, dalla cronaca al calcio, senza dimenticare la politica.

Grandissimo tifoso giallorosso, Claudio ha reso “indelebili” con i suoi scatti alcuni dei momenti più belli del Lecce, nei momenti d’oro, ma la sua bravura era un punto di riferimento anche della stampa locale e nazionale.

Era molto legato anche alla sua Maglie, dove aveva aperto insieme al fratello Bruno il negozio su via Ferramosca che ha stampato le foto della gente del posto scattate quando non c’erano telefonini o macchinette digitali. Non c’è coppia un po’ datata che non si sia rivolta a lui per il classico book fotografico, per raccogliere le emozioni del giorno più bello delle nozze.

Avendo avuto il piacere di conoscerlo, LecceNews24 non può che unirsi al dolore che ha colpito la famiglia.