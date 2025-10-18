Giornata Mondiale contro lo Stroke, screening gratuito al Dea del “Fazzi

In occasione della Giornata Mondiale contro lo Stroke, il 26 ottobre si terrà nel Dea Vito Fazzi di Lecce “Il tempo è cervello” una mattinata di prevenzione e informazione. Dalle ore 9 alle ore 12, nell’atrio del DEA, sarà possibile, senza prenotazione e gratuitamente: effettuare un colloquio clinico con valutazione del rischio vascolare; misurare pressione, glicemia e peso e per i soggetti considerati “a rischio”, effettuare un ecocolordoppler dei vasi del collo e/o una visita cardiologica.

L’ictus è una patologia tempo-dipendente: intervenire rapidamente può salvare milioni di cellule cerebrali. In presenza di improvvisa difficoltà a parlare, debolezza o paralisi di un lato del corpo, perdita di equilibrio o alterazioni della vista, è fondamentale chiamare immediatamente il 112.

Ogni anno in Italia circa 100mila persone vengono colpite da ictus cerebrale. Si tratta della seconda causa di morte e della prima causa di disabilità nel nostro Paese: un’emergenza sanitaria e sociale che coinvolge pazienti, famiglie e comunità, con conseguenze spesso drammatiche.

Nonostante i progressi terapeutici degli ultimi anni, riconoscere subito i sintomi dell’ictus è fondamentale. Solo il 50-70% dei pazienti accede tempestivamente alle Stroke Unit, le unità dedicate al trattamento dell’ictus, e questo incide direttamente sulla sopravvivenza e sul recupero funzionale.

Secondo la World Stroke Organization, 1 persona su 4 avrà un ictus nel corso della vita, ma la maggior parte dei casi può essere prevenuta.

Il controllo di pressione arteriosa, glicemia, colesterolo e ritmo cardiaco, insieme a una dieta equilibrata, attività fisica regolare e l’abolizione del fumo e dell’alcol, riduce drasticamente il rischio di ischemia cerebrale.