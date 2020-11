“Scripta manent”, il primo contest di scrittura per avvocati e praticanti under 40

«Verba volant, scripta manent» recita un antico proverbio latino che ricorda l’importanza di mettere nero su bianco le parole. «Scripta manent» è anche il nome del primo contest lanciato dal sito officeadvice.it e rivolto a centoventi avvocati e praticanti avvocati regolarmente inscritti all’albo di età inferiore ai 40 anni.

Con il passare degli anni un numero sempre crescente di legali ha deciso di dilettarsi nella redazione di approfondimenti giuridici con finalità di divulgazione scientifica. Con la complicità dei social network, la diffusione di questo genere di elaborati è cresciuta in maniera vertiginosa e, per questo motivo, la piattaforma ha voluto creare un concorso con l’ambizioso obiettivo di diventare un appuntamento fisso annuale. Ogni partecipante dovrà redigere un approfondimento in ambito giuridico su una tematica di libera scelta. L’articolo potrà avere come oggetto il commento ad una sentenza della Corte di Cassazione, ma anche la mera trattazione di uno tra gli istituti contenuti nel codice civile o penale.

Il vincitore sarà decretato sulla base di due criteri: una prima classifica sarà redatta utilizzando come parametro il totale di visitatori unici che hanno letto l’articolo sul sito officeadvice.it (n.b. non visualizzazioni totali) durante l’arco di tempo indicato nel regolamento. I primi dieci classificati, in base al numero di visitatori unici, saranno poi valutati da una giuria la cui composizione sarà resa nota prima dell’inizio della competizione. Chi scalerà la classifica si aggiudicherà il premio finale di mille euro.

Prima di presentare la domanda di partecipazione si consiglia di leggere attentamente il regolamento pubblicato sul sito dell’evento. Non sarà sufficiente, ad esempio, essere laureati in giurisprudenza, ma si dovrà essere regolarmente iscritti all’albo degli avvocati, o come avvocato o come praticante. Anche in ordine alla selezione dei partecipanti al concorso è prevista una rigorosa disciplina finalizzata a garantire una partecipazione equa sull’intero territorio nazionale.

I termine ultimo per consegnare gli elaborati, è fissato al 2 dicembre 2020.

Per accedere al form per iscriversi al contest e per leggere il relativo regolamento, è sufficiente cliccare sul banner di promozione dell’evento, fissato nella parte alta della home del sito https://officeadvice.it