Scuola in Ospedale, suona la campanella al Polo oncologico del Vito Fazzi di Lecce

Suona una campanella speciale al Polo Oncologico dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. È quella che ha dato ufficialmente il via al 14° anno scolastico della Scuola in Ospedale (SIO), un progetto unico e prezioso che garantisce a bambini e ragazzi ricoverati della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado la possibilità di continuare a studiare, imparare e coltivare sogni anche nei giorni più difficili della malattia.

La scuola tra le corsie d’ospedale

La Scuola in Ospedale di Lecce nasce grazie alla sinergia tra Ufficio scolastico regionale e ASL Lecce, con l’obiettivo di tutelare il diritto allo studio e il benessere psicofisico dei piccoli pazienti impossibilitati a frequentare la scuola tradizionale per lunghi periodi o in regime di Day Hospital.

Gli alunni – dalla Scuola Primaria fino alla Secondaria di secondo grado – trovano insegnanti pronti ad accoglierli nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Oncoematologia Pediatrica, Reumatologia e Immunologia Pediatrica, Ortopedia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Neurochirurgia e nel Centro per la cura dei disturbi alimentari.

Una novità importante segna questo nuovo anno: l’apertura della sezione dedicata alla Scuola dell’infanzia, che arricchisce ulteriormente il servizio, affidato come per la primaria e la secondaria di primo grado all’Istituto Comprensivo “D. Alighieri – A. Diaz” di Lecce, mentre per le superiori la scuola di riferimento resta l’IISS Galilei-Costa-Scarambone di Lecce.

La scuola ha trovato casa all’interno del Polo Oncologico del “Vito Fazzi”, in aule ampie, luminose e accoglienti, arredate con cura e dotate di strumenti all’avanguardia: lavagne elettroniche, visori e cubi per la realtà aumentata, computer, stampanti multifunzione, cuffie per l’apprendimento linguistico e persino strumenti musicali.

Grazie alla tecnologia, la didattica diventa accessibile anche a chi deve affrontare periodi di lunga degenza o frequenta l’ospedale in Day Hospital continuativo. Un ponte tra il mondo della cura e quello della vita quotidiana, che restituisce normalità e serenità.

Una scuola che dona speranza

Le parole del Direttore Generale Stefano Rossi racchiudono l’essenza di questo progetto: “La Scuola in ospedale è un progetto di cui siamo orgogliosi e che custodiamo gelosamente, perché non rappresenta soltanto un percorso di continuità didattica: questa scuola, qui, nei luoghi di cura e ricovero per i piccoli pazienti, è opportunità di benessere psicofisico, di costruzione di speranza, è una finestra verso il mondo fuori. È inoltre esempio tangibile di umanizzazione delle cure, tema a noi molto caro, per cui mai il nostro impegno sarà sufficiente, qui come in tutte le strutture aziendali. Ringrazio tutti gli operatori, a vario titolo coinvolti, protagonisti di un presidio che tutela il diritto allo studio, alla salute e alla felicità.”

Contatti e informazioni

Per avere ulteriori informazioni sulla Scuola in Ospedale di Lecce è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] .

Referente ASL: Dott.ssa Roberta Tornese.