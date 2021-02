Coronavirus, scuole chiuse per 15 giorni. Didattica a distanza per tutti

Quindici giorni. Tanto durerà la nuova ordinanza della Regione Puglia sulle scuole che resteranno chiuse da lunedì 22 febbraio fino al 5 marzo. Il provvedimento che riguarda gli istituti di ogni ordine e grado – dai bambini dell’infanzia agli studenti delle superiori – prevede il 100% della didattica a distanza (Dad), ma con delle eccezioni: saranno ammessi in classe i ragazzi con bisogni educativi speciali o chi non può continuare con la didattica a distanza “per comprovati e fondati motivi specifici” – mancanza di una connessione internet adeguata o carenza di supporti informatici, come tablet e pc – ma toccherà ai dirigenti valutare le richieste dei genitori. E nel caso in cui la presenza in classe venga accordata non si potrà superare il limite del 50%.

Una decisione, anticipata dal Governatore Michele Emiliano dopo la conferenza per presentare la nuova facoltà di Medicina a Lecce, che ha come obiettivo quello di frenare la curva dei contagi in un momento delicato dell’emergenza tra le preoccupazioni causate dalla variante inglese e la campagna vaccinale da portare avanti. Dopo medici, infermieri e personale sanitario che ha combattuto in prima linea contro il Covid e gli anziani ospiti di case di cura e rsa, tocca al mondo della scuola e agli over 80. La mission della Regione è quello di mettere al sicuro docenti e personale scolastico in poche settimane.

«Non ho mai obbligato nessuno a restare a casa – ha dichiarato Michele Emiliano – perché non avevo motivazione sanitaria stretta. Però, visto che dobbiamo vaccinare migliaia e migliaia di persone io credo che fare un po’ di didattica a distanza sia utile per darci il tempo di fare le vaccinazioni. Sarà una ordinanza profondamente innovativa sul presupposto anche che la variante inglese è molto più pericolosa e più veloce».

Niente più Didattica digitale integrata su richiesta, quindi. Non saranno più le famiglie a scegliere se mandare o meno i figli in classe.