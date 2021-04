Scuola, aperte elementari e prima media ma ddi su richiesta in Puglia. Emiliano firma l’ordinanza

Non è bastato l’ultimo dpcm a far cambiare linea al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che proprio alcuni minuti fa ha emanato una nuova ordinanza a tema scuola. Dopo molti bracci di ferro tra Governo, Tar e Regione nei mesi scorsi, le riaperture delle scuole pugliesi sono state al centro di dibattiti accesi che hanno diviso genitori, insegnanti e alunni ormai esausti. Ma la curva epidemiologica non sembra ancora promettere miglioramenti immediati, richiedendo un livello di attenzione ancora molto alto.

Al momento la riapertura è prevista per tutti gli alunni fino alla prima media in zona rossa. La situazione invece cambia in zona arancione dove sono riaperte tutte le scuole con DaD dal 25% e al 50% per le scuole superiori

Se, da una parte, Mario Draghi ha messo un freno alle regioni che vanno in ordine sparso sulle riaperture, dall’altra il Presidente della Regione lascia scelta ai genitori che a partire dal 7 aprile e fino al 30 aprile potranno richiedere la didattica digitale integrata. La nuova ordinanza, inoltre, prevede che le scuole comunichino tramite apposito portale il numero di contagi tra alunni e personale all’inizio di ogni settimana.

Non è questa una soluzione nuova per gli studenti pugliesi: già negli scorsi mesi questa formula era stata collaudata, garantendo lezioni in presenza e a distanza per chi ne facesse esplicita richiesta.