La scuola primaria di ‘via Lanoce’ in Piazza Bachelet, un invito da favola per la campagna #ioleggoperché

Un’onda di entusiasmo e di curiosità sta travolgendo le scuole italiane. È la magia diffusa dalla campagna #ioleggoperché, il progetto organizzato dall’Associazione Italiana Editori che, ogni anno, promuove l’amore per i libri e invita a donare per sostenere le biblioteche scolastiche. Un gesto semplice, ma dal significato profondo, che apre le porte a mondi infiniti e ricorda a tutti il potere dei libri di arricchire la vita.

Anche quest’anno, per la nona edizione, le scuole hanno risposto con grande calore all’appello, organizzando eventi e iniziative per celebrare la bellezza della lettura e per invitare a donare un libro. Un libro è un tesoro inestimabile da custodire, una finestra sul mondo, un compagno di avventure indimenticabili, un amico fidato, un maestro silenzioso. È la chiave per sbloccare la creatività, stimolare la curiosità, sviluppare l’empatia.

La magia della lettura, un dono prezioso per tutti

Anche la scuola primaria di “via Lanoce” di Maglie ha aderito alla campagna nazionale #ioleggoperché, organizzando un evento indimenticabile, un invito a perdersi tra le pagine di un libro e a scoprire il piacere della lettura. Giovedì 14 novembre, alle 9.30, Piazza Bachelet si trasformerà in un palcoscenico incantato, dove le fiabe più amate dai bambini prenderanno vita grazie alle voci di personaggi illustri della città. L’appuntamento, da segnare in rosso sul calendario, è stato voluto per dimostrare come la lettura sia un’esperienza che unisce, emoziona e arricchisce. Grazie all’iniziativa della scuola di via Lanoce e alla partecipazione della comunità alla campagna #ioleggoperché si vuole dimostrare che la passione per i libri può fiorire in ogni età e in ogni contesto.

“In un’era pervasa dalla tecnologia e dai social media, riscoprire le emozioni e la bellezza racchiuse tra le pagine di un libro rappresenta un modo semplice e diretto di elevazione culturale, di apertura mentale verso nuovi orizzonti raggiungibili anche con l’immaginazione che solo la lettura di un buon libro può concorrere a realizzare. Un appuntamento da non mancare per il bene ed il futuro dei nostri ragazzi” ha dichiarato il dirigente scolastico, prof.ssa Roberta Longo.

Un’atmosfera da favola

Le note indimenticabili delle colonne sonore Disney faranno da sottofondo a 10 letture tratte dai classici più amati: Cenerentola, La Bella e la Bestia, Biancaneve, Aladdin e tanti altri. A prestare la voce a questi personaggi, sarà un cast d’eccezione: un medico, un poliziotto, un vigile, un farmacista, un libraio, un volontario della Protezione Civile e l’assessore alla cultura si alterneranno alla lettura, trasportando grandi e piccini in mondi fantastici, popolati da principesse, mostri gentili e streghe malvagie. A suonare saranno la maestra Maria Nunzia Bruni della scuola primaria che si esibirà al pianoforte e il prof. Davide Rizzo per la scuola secondaria, al violino. Un modo per sottolineare, nell’ottica della continuità tra ordini di scuola diversi,l’importanza della continuità anche nella promozione della lettura, un ponte che unisce generazioni diverse.

E le sorprese non finiscono qui! Alcuni genitori si vestiranno da personaggi Disney, come Topolino e Cenerentola, interagendo con i bambini e rendendo l’evento ancora più divertente. Sarà un’occasione unica per far vivere ai più piccoli l’emozione di incontrare i loro personaggi preferiti.

Perché donare un libro?

Donare un libro significa investire nel futuro dei ragazzi, offrendo loro gli strumenti per crescere, imparare e diventare cittadini consapevoli. Ogni libro donato è un mattone che contribuisce a costruire una biblioteca scolastica sempre più ricca e vivace, un luogo dove i bambini possono liberamente esplorare il mondo della conoscenza.

#ioleggoperché è un progetto nazionale che mira a creare e potenziare le biblioteche scolastiche, offrendo agli studenti l’opportunità di accedere a un ampio ventaglio di libri e di sviluppare il piacere della lettura. Grazie a iniziative come questa, sempre più scuole stanno arricchendo le proprie biblioteche, offrendo ai ragazzi uno spazio dove poter sognare, imparare e crescere.