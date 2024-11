Un’esplosione di lettori: la scuola ‘Principe di Piemonte’ celebra #ioleggoperché

C’è qualcosa di magico nel leggere un libro. È come aprire una porta su mondi sconosciuti, conoscere nuove persone, vivere avventure straordinarie. E quando questo “viaggio” avviene tra i banchi di scuola, le emozioni che si provano spalancando la finestra sono ancora più profonde. In un’epoca scandita dalle nuove tecnologie, ricordare il valore inestimabile di un libro è un dovere. È questa la mission dell’iniziativa #ioleggoperché, che ha come nobile obiettivo quello di far crescere la passione per la lettura nei più giovani. Un seme di conoscenza che è germogliato anche nell’Istituto comprensivo “Principe di Piemonte” di Maglie che martedì 12 novembre dedicherà una giornata all’evento organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e giunto quest’anno alla sua nona edizione.

Gli alunni delle classi seconde e terze avranno la fortuna di incontrare la scrittrice salentina Eleonora Tommasi, autrice del coinvolgente libro “Nonno Einstein e la magia della fisica“. Un’occasione unica per i giovani studenti della scuola primaria di dialogare con l’autrice e scoprire i segreti dei buffi personaggi che, pagina dopo pagina, svelano i segreti della scienza.

Piccoli lettori, grandi maestri

I più piccoli, i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, saranno protagonisti di un divertente workshop sulla lettura, guidati dai “professori” delle classi quarte. Un’iniziativa che promuove la collaborazione tra alunni di diverse età e avvicina i più piccoli al mondo della lettura in modo giocoso e coinvolgente.

Un flashmob per la città

Ma le sorprese non finiscono qui. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.00, la scuola “Principe di Piemonte” invaderà il centro città con un flashmob indimenticabile. 260 alunni del plesso di via Matteotti, accompagnati dai loro insegnanti, si esibiranno in piazza Aldo Moro con musiche, poesie e rappresentazioni teatrali, invitando tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa #ioleggoperché e a donare un libro alla biblioteca scolastica.

“L’encomiabile iniziativa dei docenti del nostro Istituto rappresenta un’occasione per diffondere e condividere la forza divulgatrice del libro, strumento immutato nel tempo ma in grado di cambiare ed innovare il tempo. Il flashmob – ha dichiarato il dirigente scolastico, la professoressa Roberta Longo – coinvolgerà gli alunni del nostro Istituto, ma sarà in grado di coinvolgere tutta la comunità di Maglie nell’obiettivo comune di arricchire la nostra biblioteca per aprire la mente delle generazioni attuali e di quelle future”.

Un invito a costruire il futuro attraverso i libri

Con questo flashmob, la scuola vuole lanciare un messaggio forte e chiaro: la lettura è fondamentale per la crescita di ogni individuo e per costruire un futuro migliore. Donare un libro alla biblioteca significa non solo arricchire il patrimonio culturale della scuola, ma anche offrire a tutti i bambini l’opportunità di accedere a un mondo di storie, di conoscenze e di immaginazione.

Un’iniziativa che coinvolge tutta la comunità

L’evento del 12 novembre è un’occasione per tutta la comunità di unirsi e celebrare il potere della lettura, un ponte verso l’immaginazione, un’ancora di salvezza in un mondo sempre più frenetico, uno strumento potentissimo per crescere, imparare e diventare cittadini consapevoli.

Scuole, famiglie, librerie e cittadini sono invitati a partecipare e a contribuire a rendere questa giornata un successo.