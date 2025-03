A Veglie il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Dialoghi sull’Inclusione”

Dopo il primo appuntamento dedicato al linguaggio e alla rappresentazione della disabilità, prosegue il ciclo di incontri “Dialoghi sull’Inclusione“, promosso dalla Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Veglie, Antonella Carrozzini, con il patrocinio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere culturali che, essendo invisibili, sono le più difficili da superare. Parlare di disabilità significa non solo affrontare questioni di accessibilità fisica, ma anche favorire un cambiamento di mentalità, promuovendo una cultura dell’inclusione che riconosca pienamente i diritti e le potenzialità di tutte le persone.

Il secondo evento, dal titolo “Inserimento lavorativo delle persone con disabilità”, si terrà mercoledì 26 marzo, dalle 17:00 alle 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Veglie (via Damiano Chiesa).

L’inserimento lavorativo rappresenta un aspetto fondamentale per l’autonomia e la realizzazione personale delle persone con disabilità, ma spesso è ostacolato da pregiudizi, scarsa conoscenza degli strumenti normativi e mancanza di adeguate politiche di inclusione. Questo incontro sarà un’importante occasione per approfondire le sfide, le opportunità e le strategie volte a favorire l’accesso al mondo del lavoro per le persone con disabilità.

Interverranno: Antonio Giampietro, Garante Regionale dei diritti delle persone con disabilità; Marialaura Caiaa, Disability e diversity Manager ed Emanuela Covello, Istruttore amministrativo Politiche Attive del lavoro

Gli esperti oriranno una panoramica sulle normative vigenti, le misure di sostegno all’occupazione e le buone pratiche per favorire un ambiente lavorativo realmente inclusivo. Sarà anche un’opportunità di confronto con la cittadinanza, con le aziende e con chiunque voglia approfondire il tema.

L’evento è gratuito e aperto a tutti: cittadini, amministratori, operatori del settore, imprenditori, famiglie e lavoratori.

Per informazioni, contattare la Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità all’indirizzo mail: [email protected].