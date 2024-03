“The Mask – camouflage e mimetismo”, a Santa Maria al Bagno il secondo appuntamento de “I giovedì in acquario”

Si svolgerà domani, giovedì 7 febbraio, alle ore 17:30, presso l’Acquario del Salento di Santa Maria al Bagno, “The Mask – camouflage e mimetismo per salvarsi le pinne“, il secondo appuntamento della rassegna “I giovedì in Acquario, il mare da vicino” (il primo appuntamento, lo scorso giovedì, è stato annullato a causa del maltempo e sarà riproposto in seguito), promossa e organizzata dall’Acquario del Salento e dall’assessorato ai Musei e alla Cultura del Comune di Nardò.

Nascondersi per scomparire, farsi notare per spaventare e perfino diventare invisibili sono solo alcuni dei meccanismi del mimetismo. Alla domanda che super potere vorresti? Molti risponderebbero: l’invisibilità.

Un potere che nel mondo marino esiste e funziona benissimo. Lo dicono i polpi, con le loro cellule cromatofori, che modificano il colore dell’animale stesso in pochissimi secondi. Attraverso una visita guidata arricchita da attività quali l’osservazione ravvicinata di alcuni esemplari, visione al microscopio digitale e di contenuti multimediali, la biologa e istruttrice subacquea Sara Valentino, che fa parte del gruppo di lavoro del Museo, vasca dopo vasca, condurrà i partecipanti alla scoperta del mondo marino e dei suoi tanti misteri.

Per “I giovedì in Acquario” il ticket d’ingresso è ridotto a euro 5 (intero) e 4 euro per i ragazzi dai 14 ai 23 anni. Per altre informazioni basta contattare il numero 334 3000933.