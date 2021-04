Acquista o regala un libro, tra le pagine troverai un fiore. L’iniziativa del Comune di Lecce

Acquista un libro in una delle librerie di Lecce e tra le pagine troverai come regalo un fiore. O meglio, un segnalibro disegnato dall’artista e designer Valentina D’Andrea. È l’iniziativa dell’assessorato alla Cultura del Comune di Lecce in occasione della “Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore”.

Per tutta la settimana, dal 23 al 30 aprile, chiunque acquisterà un libro per sé o da regalare alla persona amata riceverà come dono un segnalibro raffigurante i fiori primaverili del nostro territorio.

Un’idea che si ispira ad una tradizione catalana

Durante la festa di Sant Jordi (San Giorgio) le coppie sono solite scambiarsi regali, un po’ come accade a San Valentino. Non cadeau qualunque, ma libri e rose tant’è che il 23 aprile le strade di Barcellona si trasformano in una coloratissima libreria a cielo aperto piena di gente che passeggia tra le bancarelle alla ricerca del dono perfetto. Una tradizione basata sull’amore e sulla cultura.

«Ho messo un fiore tra le pagine di un libro». Questo il titolo della “trovata” del Comune, impegnato nell’attuazione di politiche a sostegno della diffusione del libro, in sinergia con gli attori locali della filiera della lettura nell’ambito del “Patto Locale per la Lettura”. Grazie a tali azioni, il ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” per i bienni 2018-2019 e 2020-2021, riconosciuta dal Centro per il Libro e la Lettura del Mibact.

La distribuzione dei segnalibri floreali, stampati in 10mila unità, avverrà presso le librerie della città aderenti all’iniziativa. Da domani i segnalibri saranno disponibili per tutti.

«La giornata mondiale del libro ogni anno ci ricorda quanto sia importante questo compagno insostituibile che arricchisce le nostre vite, allarga i nostri orizzonti, ci aiuta a comprendere meglio la realtà e a vivere più intensamente, il libro» ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Lecce Fabiana Cicirillo.

«Ancor di più in questo tempo sospeso il libro ha rappresentato per tanti di noi la possibilità di continuare, seppur in modo diverso, a viaggiare, esplorare mondi e vivere sensazioni diverse. Questo piccolo omaggio che il Comune propone vuole essere un piccolo segnale per la grande comunità dei lettori nella nostra città, accomunata dalla passione per la lettura che insieme ci stiamo adoperando per rendere sempre più diffusa, con i librai, con le associazioni, con le imprese culturali, con tutti i cittadini che vorranno aderire al nostro invito».