“Oltre i numeri: persone, servizio, performance”, a Otranto un Seminario del Distretto Rotary di Puglia e Basilicata

Quattrocento Rotariani provenienti da tutte le province pugliesi e lucane si riuniranno sabato mattina a Otranto per il Seminario sull’Effettivo/Membership, dal titolo: “Oltre i numeri: persone, servizio, performance”. Promosso dal Distretto Rotary, l’incontro ha il suo focus sui soci, figure centrali nei Club della ultracentenaria realtà associativa internazionale e cerniere tra i valori-guida e l’impegno per migliorare le condizioni di vita delle persone.

“Sarà un momento di riflessione condivisa e di confronto che mette al centro il vero cuore pulsante dell’Associazione: le persone. Ma anche un’occasione preziosa per andare oltre i ‘numeri’, oltre le ‘statistiche’, parlando di come valorizzare al meglio le relazioni con i soci, con la società e le Istituzioni per costruire una crescita collettiva e virtuosa. Sarà l’occasione per ricordare che è fondamentale puntare sul valore e la qualità dei soci, rendendoli protagonisti nei Club, riconoscendoli come motore del cambiamento e protagonisti delle azioni di servizio. Del resto, come ha detto il Presidente Internazionale, l’italiano Francesco Arezzo, ‘non si va al Rotary come al cinema, si fa Rotary. Bisogna partecipare. E solo allora si inizia a crescere’. Naturalmente restando uniti, per continuare, con rinnovata energia, a fare del bene laddove c’è bisogno”, spiega il Governatore del Distretto di Puglia e Basilicata, Antonio B. Braia.

L’incontro servirà ad approfondire tre aspetti fondamentali: il consolidamento dei soci in essere, rafforzando il senso di appartenenza e offrendo spazi di protagonismo; l’ingresso di nuovi soci nei quali si riscontrino i valori fondativi; la performance, intesa come misura dell’impatto del Rotary sul territorio. Allo stesso tempo, saranno presentati strumenti, esperienze e storie per leggere meglio, con punti di vista differenti, la mission Rotariana. Su questi argomenti interverranno Davide Gallasso (Rotary Membership Coordinator Zona 14 Italia, Malta e San Marino), Francesco Vanni (Sales Director Europa, Medio Oriente e Africa Harley-Davidson Motor Company), Venanzia Rizzi (Rotary Membership Coordinator Zona 17 Finlandia. Svezia, Lettonia, Estonia e Russia) e Nicola Auciello (presidente della Commissione Effettivo del Distretto).

Altro momento significativo, l’ascolto degli esempi virtuosi e di storie, anche dell’attività di servizio alla Comunità, di diversi Club del Distretto, prima delle conclusioni del Governatore Braia.