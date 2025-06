“Fondi europei a gestione diretta”, se ne parla in un seminario a Palazzo dei Celestini

La Provincia di Lecce ospiterà, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, venerdì 13 giugno, a partire dalle ore 9.30, il seminario formativo “Fondi europei a gestione diretta”, rivolto ai funzionari degli enti locali e ad altri soggetti interessati a conoscere ed approfondire questo tipo di programmi.

L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento per gli Affari Europei ed è promossa in partenariato con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, in condivisione con l’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato città ed autonomie locali, ed è realizzata in collaborazione con Anci e Upi.

L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per favorire un più efficace accesso ai fondi diretti: dalla lettura strategica della call all’ideazione di un progetto europeo, dall’individuazione di attività e risorse alla costruzione del budget, dall’attuazione del progetto alla disseminazione dei risultati. Questo approfondimento va incontro alle amministrazioni locali, per agevolarle in direzione di una più efficace partecipazione ai bandi e di un supporto operativo.

I lavori della giornata saranno aperti dai saluti istituzionali del ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti, dal vice presidente nazionale UPI, presidente UPI Puglia e presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, dal sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e dal rappresentante dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Fabrizio Spada.

A relazionare nella sessione formativa (ore 10-16) sarà Mauro Cappello, docente universitario ed esperto di fondi europei, introdotto dal capo del Dipartimento per gli Affari Europei Stefano Verrecchia. A moderare Laura Cavallo, direttrice dell’Ufficio per i fondi diretti e le riforme dello stesso Dipartimento.

Previsto, a seguire, anche un focus tematico dedicato al Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) con relazioni a cura di Federico Benvenuti, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Punto di contatto nazionale LIFE e di Federica Lolli, Confindustria.