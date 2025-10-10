“Ma tu chi sei?”, a Nardò una serata di sensibilizzazione sull’Alzheimer con Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli sarà presente al Teatro Comunale di Nardò, sabato 18 Ottobre alle ore 18.30, ospite del Lions Club Salento Zero Barriere, presieduto dal Senatore Maria Rosaria Manieri

La celebre soprano e attrice, alla quale verrà conferita la Melvin Jones Fellow, la massima onorificenza lionistica, parteciperà come testimonial d’eccezione all’evento “Ma tu chi sei?” organizzato dal sodalizio di servizio neretino con la partecipazione dell’Associazione Salento Alzheimer e il patrocinio del Comune.

Una serata di musica e interventi medici per sensibilizzare su quella che è una delle sfide sanitarie e sociali più rilevanti del nostro tempo: l’Alzheimer

Su questa malattia c’è ancora uno stigma che la rende come tutte le malattie psichiche fonte di vergogna.

Occorre parlarne, informare, creare una rete consapevole che sappia accompagnare con dignità e rispetto chi vive con la demenza e le persone che se ne prendono cura.