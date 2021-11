Serpente nero attacca un ramarro a San Cataldo. Lotta fuoribonda tra rettili nella foto di un lettore

Quanti possono dire di aver visto dal vivo un serpente che attacca un ramarro? Probabilmente pochissimi, forse nessuno. Ebbene un nostro lettore sì, e ha documentato l’inusuale episodio inviandoci una foto in Redazione. In una stradina di campagna, ai confini dell’Oasi naturale delle Cesine, nei pressi dell’aeroporto di Lecce-Lepore, la scoperta.

Un biacco, serpente nero che i salentini chiamano scurzune nel dialetto locale, aveva catturato un ramarro mordendolo in testa dopo averlo avviluppato con le sue spire. Per nulla spaventato dalla presenza umana e dalle automobili in transito nelle vicinanze, il serpente ha continuato a serrare in una morsa mortale la sua preda, rimanendo immobile per lungo tempo, mentre il grosso ramarro tentava di divincolarsi, agitando la sua lunga e verde coda.

L’avventore di passaggio si è poi allontanato lasciando il serpente alla sua predazione per non violare il naturale svolgimento dell’azione predatoria.

Secondo l’etologo e gli altri esperti interpellati dalla nostra Redazione questi attacchi non sono rari, mentre è insolito che si riescano a filmare avvicinandosi così da poterli fotografare in maniera comoda. Spesso questi combattimenti possono portare alla morte di entrambi i contendenti. Resta singolare il fatto che il serpente non si sia immediatamente allontanato vedendo una figura umana a brevissima distanza…